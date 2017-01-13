Следователи наградили жительницу Добринки, спасшую девочку от насильника
17:50 13 Января 2017 Общество
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Она не смогла спокойно сидеть дома, когда с улицы услышала пронзительный детский крик. Мать двоих маленьких детей Тамара Эдельберг выбежала на помощь. Тамара стала кричать. Так и спугнула насильника. А потом собрала своих детей и побежала в полицию. Педофила задержали в тот же день.
За героический поступок Тамара получила благодарственное письмо от Следственного комитета. Награду получил и следователь по особо важным делам Андрей Панин, который вёл это дело. Ему вручили знак отличия "За службу закону". В органах Андрей Панин уже 10 лет. Раскрывал разные дела. Но этот случай особенный.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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