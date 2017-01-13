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Следователи наградили жительницу Добринки, спасшую девочку от насильника

17:50 13 Января 2017 Общество
Следователи наградили жительницу Добринки, спасшую девочку от насильника
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Тамаре Эдельберг из Добринки сегодня вручили благодарность в региональном управлении Следственного комитета. Женщина спасла 6-летнюю девочку от насильника. Награды вручили и лучшим следователям региона. Торжественное собрание провели в честь 6-летия со дня образования Следственного комитета России. Его отмечают 15 января.

Она не смогла спокойно сидеть дома, когда с улицы услышала пронзительный детский крик. Мать двоих маленьких детей Тамара Эдельберг выбежала на помощь. Тамара стала кричать. Так и спугнула насильника. А потом собрала своих детей и побежала в полицию. Педофила задержали в тот же день.
За героический поступок Тамара получила благодарственное письмо от Следственного комитета. Награду получил и следователь по особо важным делам Андрей Панин, который вёл это дело. Ему вручили знак отличия "За службу закону". В органах Андрей Панин уже 10 лет. Раскрывал разные дела. Но этот случай особенный.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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