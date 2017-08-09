Сразу 3 парка реконструируют в Ельце
16:38 9 Августа 2017 Общество
Сейчас в парке Железнодорожников ведут подготовительные работы. Спиливают старые деревья, сносят аварийные здания. Затем здесь проложат новые коммуникации. Капитальные работы планируют завершить до 30 декабря.
Виктор Щепетильников, первый заместитель главы администрации города Ельца: "Самое главное — сделать вертикальную планировку для того, чтобы приступить к установке бордюров, разбивке пешеходных дорожек, чтобы можно было в сентябре, во второй части, провести асфальтирование и приступить к укладке плитки. Ведь освещение, монтаж площадки можно проводить и в зимний период".
Пока в сроки укладываются. А воронежский подрядчик снизил цену на торгах на несколько миллионов. Так у городской власти появилась возможность уже в этом году реконструировать сквер Пришвина.
Виктор Щепетильников, первый заместитель главы администрации города Ельца: "В этом году будем свидетелями проведения работ на трех площадках. Детский парк открываем на День города. Сквер Пришвина в декабре мы, конечно, открывать не будем, мы это сделаем на майские праздники. А парк Железнодорожников на август 2018-го, на юбилейную дату".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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