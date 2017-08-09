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Источник: ТРК "Липецкое время"

Пешеходные и велодорожки, спортивные и детские площадки, зоны отдыха для пожилых людей. Сразу три парка в Ельце реконструируют в рамках федеральных проектов «Парки малых городов» и «Обустройство мест с массовым пребыванием».Сейчас в парке Железнодорожников ведут подготовительные работы. Спиливают старые деревья, сносят аварийные здания. Затем здесь проложат новые коммуникации. Капитальные работы планируют завершить до 30 декабря.Виктор Щепетильников, первый заместитель главы администрации города Ельца: "Самое главное — сделать вертикальную планировку для того, чтобы приступить к установке бордюров, разбивке пешеходных дорожек, чтобы можно было в сентябре, во второй части, провести асфальтирование и приступить к укладке плитки. Ведь освещение, монтаж площадки можно проводить и в зимний период".Пока в сроки укладываются. А воронежский подрядчик снизил цену на торгах на несколько миллионов. Так у городской власти появилась возможность уже в этом году реконструировать сквер Пришвина.Виктор Щепетильников, первый заместитель главы администрации города Ельца: "В этом году будем свидетелями проведения работ на трех площадках. Детский парк открываем на День города. Сквер Пришвина в декабре мы, конечно, открывать не будем, мы это сделаем на майские праздники. А парк Железнодорожников на август 2018-го, на юбилейную дату".