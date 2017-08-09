link
Сегодня
В регионе объявили жёлтый уровень опасности из-за погодных условий
В Липецкой области во время речной прогулки погибли двое мужчин
Новый мост свяжет Липецк с цемзаводом и "Стагдоком"
Сразу 3 парка реконструируют в Ельце
Липчанам за кражу кабеля грозит штраф и реальный срок
В Липецке наградили лучших спортсменов
Маленьких липчан научили не бояться стоматологов
Сотню водителей оштрафовали автоинспекторы Липецка в рамках акции "Пешеход"
Выпуск "Побеседуем" будет посвящен долевому строительству и дорожным работам
Олег Королёв ответил на обращение многодетной матери в Твиттере
В рамках фестиваля «Ладейное поле» состоится регата
Пожарное состояние больниц проверили в исправительных учреждениях Липецка и Усмани
Спортивные команды региона делают упор на работу с болельщиками
Стихийная торговля исчезнет из центра Липецка
Олег Королёв в Твиттере отметил прирост доходов областного бюджета

Сразу 3 парка реконструируют в Ельце

16:38 9 Августа 2017 Общество
Пешеходные и велодорожки, спортивные и детские площадки, зоны отдыха для пожилых людей. Сразу три парка в Ельце реконструируют в рамках федеральных проектов «Парки малых городов» и «Обустройство мест с массовым пребыванием».

Сейчас в парке Железнодорожников ведут подготовительные работы. Спиливают старые деревья, сносят аварийные здания. Затем здесь проложат новые коммуникации. Капитальные работы планируют завершить до 30 декабря.

Виктор Щепетильников, первый заместитель главы администрации города Ельца: "Самое главное — сделать вертикальную планировку для того, чтобы приступить к установке бордюров, разбивке пешеходных дорожек, чтобы можно было в сентябре, во второй части, провести асфальтирование и приступить к укладке плитки. Ведь освещение, монтаж площадки можно проводить и в зимний период".

Пока в сроки укладываются. А воронежский подрядчик снизил цену на торгах на несколько миллионов. Так у городской власти появилась возможность уже в этом году реконструировать сквер Пришвина.

Виктор Щепетильников, первый заместитель главы администрации города Ельца: "В этом году будем свидетелями проведения работ на трех площадках. Детский парк открываем на День города. Сквер Пришвина в декабре мы, конечно, открывать не будем, мы это сделаем на майские праздники. А парк Железнодорожников на август 2018-го, на юбилейную дату".

Количество показов: 57
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

17:58
Новый мост свяжет Липецк с цемзаводом и "Стагдоком"
17:53
В регионе объявили жёлтый уровень опасности из-за погодных условий
17:17
В Липецкой области во время речной прогулки погибли двое мужчин
16:55
В Липецке наградили лучших спортсменов
16:49
Маленьких липчан научили не бояться стоматологов
16:38
Сразу 3 парка реконструируют в Ельце
16:25
Липчанам за кражу кабеля грозит штраф и реальный срок
16:13
Сотню водителей оштрафовали автоинспекторы Липецка в рамках акции "Пешеход"
15:57
Выпуск "Побеседуем" будет посвящен долевому строительству и дорожным работам
15:30
Олег Королёв ответил на обращение многодетной матери в Твиттере
15:14
В рамках фестиваля «Ладейное поле» состоится регата
14:45
Пожарное состояние больниц проверили в исправительных учреждениях Липецка и Усмани
14:24
Спортивные команды региона делают упор на работу с болельщиками
14:05
Стихийная торговля исчезнет из центра Липецка
12:36
Олег Королёв в Твиттере отметил прирост доходов областного бюджета
12:21
Липецким ролиболистам нет равных в мире
12:07
Участников фестиваля «Аргамач» ждут экскурсии и раскопки
12:04
Джон Уоррен полюбовался заповедными местами Липецкой области и приготовил пару блюд
11:43
Новые системы видеофиксации установили на дорогах Липецка
11:18
Автоинспекторы Липецка ищут очевидцев ДТП
Вся лента новостей