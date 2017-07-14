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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Нижнем парке вновь встретились Средневековье, Петровская эпоха и 19 век. В ближайшие два дня 600 участников из 30 регионов России покажут свое мастерство в гончарном, кузнечном, ткацком и музыкальном деле. Их объединил знаменитый фестиваль "Липецкое городище".Новинкой этого сезона стал крокет. Приусадебная игра английских аристократов была популярна в России 18-19 веков. Сегодня в «Липецком городище» её решили возродить. Все желающие смогут сыграть в любимую игру Толстого, Менделеева и Чехова.Для тех, кому по душе Раннее Средневековье, - привал реконструкторов. Здесь можно научиться кузнечному делу, послушать музыкантов.