Средневековье, Петровская эпоха и 19 век вновь встретились в Нижнем парке
18:55 14 Июля 2017 Общество
Загрузка плеера
Новинкой этого сезона стал крокет. Приусадебная игра английских аристократов была популярна в России 18-19 веков. Сегодня в «Липецком городище» её решили возродить. Все желающие смогут сыграть в любимую игру Толстого, Менделеева и Чехова.
Для тех, кому по душе Раннее Средневековье, - привал реконструкторов. Здесь можно научиться кузнечному делу, послушать музыкантов.
Количество показов: 20
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|18:55
|18:40
|18:30
|17:25
|16:50
|16:50
|16:42
|16:35
|16:32
|16:21
|15:51
|15:33
|14:47
|14:45
|14:39
|14:31
|14:25
|12:49
|12:39
|12:31
Комментарии