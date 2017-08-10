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Источник: ТРК "Липецкое время"

В эти выходные свой профессиональный праздник отметят строители. Сегодня для лучших работников отрасли провели торжественный приём в областном центре культуры. Десятки человек получили министерские и областные награды. И есть за что. При общем снижении объёмов возводимого жилья в целом по России липецкие строители работают с солидным ростом.У строителей региона есть все основания для гордости. Липецкую область они застраивают рекордными темпами, 1 миллион квадратных метров жилья в год. И для многих регионов России это пока только мечта. А липчане так строят уже несколько лет подряд.Жилищное строительство - мерило экономической стабильности региона. В Липецкой области возводятся не просто отдельные дома, а целые микрорайоны. На новый уровень вышло и промышленное строительство. Его флагман - особая экономическая зона «Липецк».Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".