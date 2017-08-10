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Строители региона получили министерские и областные награды

17:58 10 Августа 2017 Общество
Строители региона получили министерские и областные награды
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В эти выходные свой профессиональный праздник отметят строители. Сегодня для лучших работников отрасли провели торжественный приём в областном центре культуры. Десятки человек получили министерские и областные награды. И есть за что. При общем снижении объёмов возводимого жилья в целом по России липецкие строители работают с солидным ростом.

У строителей региона есть все основания для гордости. Липецкую область они застраивают рекордными темпами, 1 миллион квадратных метров жилья в год. И для многих регионов России это пока только мечта. А липчане так строят уже несколько лет подряд.
Жилищное строительство - мерило экономической стабильности региона. В Липецкой области возводятся не просто отдельные дома, а целые микрорайоны. На новый уровень вышло и промышленное строительство. Его флагман - особая экономическая зона «Липецк».

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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