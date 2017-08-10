Строители региона получили министерские и областные награды
17:58 10 Августа 2017 Общество
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У строителей региона есть все основания для гордости. Липецкую область они застраивают рекордными темпами, 1 миллион квадратных метров жилья в год. И для многих регионов России это пока только мечта. А липчане так строят уже несколько лет подряд.
Жилищное строительство - мерило экономической стабильности региона. В Липецкой области возводятся не просто отдельные дома, а целые микрорайоны. На новый уровень вышло и промышленное строительство. Его флагман - особая экономическая зона «Липецк».
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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