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Источник: ТРК "Липецкое время"

Транспортные карты для липчан печатают круглосуточно. Ездить по новой системе уже пожелали около 60 тысяч льготников. У половины из них карты есть на руках. Накануне в Общественной палате обсудили, как идёт объявленный транспортниками переходный период. Успевают ли они уложиться в новые сроки. Напомним, с 1 августа все городские и межмуниципальные автобусы должна объединить единая безналичная система. Общественники продолжат следить за реализацией этого проекта. Под особый контроль они возьмут работу терминалов и проанализируют: достаточно ли пунктов для пополнения счетов. К слову, сейчас в терминалах, предназначенных для продажи и пополнения транспортных карт, идёт монтаж новых считывающих устройств. Как уверяют транспортники, после монтажа считывателей, «терминал не съест карту пассажира». Будет работать и с новыми, и со старыми картами.Валентина Кисенко, председатель Общественной палаты Липецкой области: "Нужно приучать граждан отвечать за себя, за каждую свою копейку. Она достаётся многим очень сложно. Поэтому порядок должен быть, правила определённые, которые были бы приняты всем обществом. Но для этого нужно разъяснять преимущества этой системы".