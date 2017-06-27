Терминалы будут работать как с новыми, так и со старыми транспортными картами
12:03 27 Июня 2017 Общество
Валентина Кисенко, председатель Общественной палаты Липецкой области: "Нужно приучать граждан отвечать за себя, за каждую свою копейку. Она достаётся многим очень сложно. Поэтому порядок должен быть, правила определённые, которые были бы приняты всем обществом. Но для этого нужно разъяснять преимущества этой системы".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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