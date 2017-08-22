Праздничные мероприятия в честь Дня государственного флага РФ на площади Петра Великого в Липецке открыли песней, посвященной нашей Родине.Затем под звуки гимна руководители области и города подняли флаг на флагшток.Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Никонов от имени руководителя региона Олега Королёва и председателя облсовета Павла Путилина поздравил всех собравшихся с праздником.