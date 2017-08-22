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Торжества в честь Дня флага начались на пл. Петра I

10:00 22 Августа 2017 Общество
Праздничные мероприятия в честь Дня государственного флага РФ на площади Петра Великого в Липецке открыли песней, посвященной нашей Родине.

Затем под звуки гимна руководители области и города подняли флаг на флагшток.

Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Никонов от имени руководителя региона Олега Королёва и председателя облсовета Павла Путилина поздравил всех собравшихся с праздником.
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Источник:  http://соб.инф.
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