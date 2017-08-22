Торжества в честь Дня флага начались на пл. Петра I
10:00 22 Августа 2017 Общество
Затем под звуки гимна руководители области и города подняли флаг на флагшток.
Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Никонов от имени руководителя региона Олега Королёва и председателя облсовета Павла Путилина поздравил всех собравшихся с праздником.
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Источник: http://соб.инф.
Источник: http://соб.инф.
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