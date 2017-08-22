Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 130

Источник: ТРК "Липецкое время"

22 августа - День государственного флага России. По всей стране проходят торжественные митинги, спортивные состязания, посвящённые празднику, народные гуляния.На площади Петра Великого в Липецке собралось около трёх тысяч человек. Площадь пестрела цветами российского триколора. Талантливые воспитанники детской школы искусств исполнили гимн страны. А представители областной и городской власти подняли российский флаг и обратились к жителям региона с наилучшими пожеланиями.Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "Давайте каждый из нас подумаем, что может сделать для укрепления нашей великой России, для прославления нашего государственного флага. От всей души поздравляю вас с праздником. Крепкого вам здоровья, благополучия, добра и уверенности в завтрашнем дне".Сергей Иванов, глава г. Липецка: "Пусть каждый из жителей Липецка гордится своим городом, своей областью, страной. А символ страны - флаг - даёт мощную энергетику России. Хочу пожелать всем жителям счастья и благополучия".