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Торжественный митинг в Липецке собрал 3 тысячи человек

12:30 22 Августа 2017 Общество
Торжественный митинг в Липецке собрал 3 тысячи человек
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22 августа - День государственного флага России. По всей стране проходят торжественные митинги, спортивные состязания, посвящённые празднику, народные гуляния.

На площади Петра Великого в Липецке собралось около трёх тысяч человек. Площадь пестрела цветами российского триколора. Талантливые воспитанники детской школы искусств исполнили гимн страны. А представители областной и городской власти подняли российский флаг и обратились к жителям региона с наилучшими пожеланиями.

Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "Давайте каждый из нас подумаем, что может сделать для укрепления нашей великой России, для прославления нашего государственного флага. От всей души поздравляю вас с праздником. Крепкого вам здоровья, благополучия, добра и уверенности в завтрашнем дне".

Сергей Иванов, глава г. Липецка: "Пусть каждый из жителей Липецка гордится своим городом, своей областью, страной. А символ страны - флаг - даёт мощную энергетику России. Хочу пожелать всем жителям счастья и благополучия".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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