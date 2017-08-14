Телерадиокомпания "Липецкое время" получила сертификат, подтверждающий членство в Национальной ассоциации телерадиовещателей.Стоит отметить, что Национальная ассоциация телерадиовещателей (HAT) - крупнейшее некоммерческое профессиональное объединение вещательных компаний России, созданное в 1995 году. За 20-летнюю историю НАТ стала крупнейшим объединением профессиональных телерадиовещателей страны и на государственном уровне занимается проблемами данного рынка. В составе HAT как федеральные, так и региональные теле- и радиокомпании России.