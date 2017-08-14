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ТРК "Липецкое время" - в Национальной ассоциации телерадиовещателей

16:09 14 Августа 2017 Общество
Телерадиокомпания "Липецкое время" получила сертификат, подтверждающий членство в Национальной ассоциации телерадиовещателей.

Стоит отметить, что Национальная ассоциация телерадиовещателей (HAT) - крупнейшее некоммерческое профессиональное объединение вещательных компаний России, созданное в 1995 году. За 20-летнюю историю НАТ стала крупнейшим объединением профессиональных телерадиовещателей страны и на государственном уровне занимается проблемами данного рынка. В составе HAT как федеральные, так и региональные теле- и радиокомпании России.
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Источник:  http://соб.инф.
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