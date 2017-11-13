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Источник: ТРК "Липецкое время"

От поваров до робототехников. Две сотни участников. 18 площадок. В Липецке открылся второй региональный чемпионат «Молодые профессионалы». В течение недели студенты областных колледжей и профлицеев будут демонстрировать мастерство и талант в рабочих специальностях.Почти 200 участников со всей Липецкой области, конкурсанты еще из 6 регионов и 2 сотни экспертов. На 4 дня регион превратится в большую площадку демонстрации профмастерства в рабочих специальностях по системе "WorldSkills". Для липчан ставки особенно высоки, ведь победители будут защищать честь области на национальном этапе.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".