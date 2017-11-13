Участники регионального чемпионата «Молодые профессионалы» будут соревноваться неделю
18:22 13 Ноября 2017 Общество
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Почти 200 участников со всей Липецкой области, конкурсанты еще из 6 регионов и 2 сотни экспертов. На 4 дня регион превратится в большую площадку демонстрации профмастерства в рабочих специальностях по системе "WorldSkills". Для липчан ставки особенно высоки, ведь победители будут защищать честь области на национальном этапе.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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