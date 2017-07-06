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Источник: ТРК "Липецкое время"

Какой должна быть доступная среда? В Грязинском районе знают ответ на этот вопрос. В межрайонной больнице инвалидам готовы прийти на помощь и персонал, и специальные устройства. Кроме того, недавно здесь продублировали всю необходимую информацию азбукой Брайля, а для врачей и медсестер организовали специальные тренинги.Антонина Бурцева не видит с детства. В поликлинику ходит чуть ли не ежемесячно. В последнее время посещать доктора стало удобнее. В Грязинской больнице появился информационный стенд со шрифтом Брайля. Часы приема специалистов, имена докторов и номера кабинетов она теперь может узнать самостоятельно.По программе "Доступная среда" в больнице установили и пандусы для колясочников. Нина Куликова несколько лет назад перенесла инсульт. С тех пор женщине сложно передвигаться самостоятельно. До поликлиники ее провожают родные. Затем на помощь приходит медперсонал.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".