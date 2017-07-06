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В больнице Грязинского района создали "Доступную среду"

18:12 6 Июля 2017 Общество
В больнице Грязинского района создали "Доступную среду"
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Какой должна быть доступная среда? В Грязинском районе знают ответ на этот вопрос. В межрайонной больнице инвалидам готовы прийти на помощь и персонал, и специальные устройства. Кроме того, недавно здесь продублировали всю необходимую информацию азбукой Брайля, а для врачей и медсестер организовали специальные тренинги.

Антонина Бурцева не видит с детства. В поликлинику ходит чуть ли не ежемесячно. В последнее время посещать доктора стало удобнее. В Грязинской больнице появился информационный стенд со шрифтом Брайля. Часы приема специалистов, имена докторов и номера кабинетов она теперь может узнать самостоятельно.
По программе "Доступная среда" в больнице установили и пандусы для колясочников. Нина Куликова несколько лет назад перенесла инсульт. С тех пор женщине сложно передвигаться самостоятельно. До поликлиники ее провожают родные. Затем на помощь приходит медперсонал.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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