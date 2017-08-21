В Чаплыгине чествовали лучшие семьи и организовали флешмоб
15:49 21 Августа 2017 Общество
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На обновленной Доске почета портреты тех, кто кует трудовую славу района. Глава сельского кооператива, учитель, врач, водитель и слесарь.
В районе растет рождаемость - это лучше всяких слов говорит об успехах в экономике. Толчок к развитию дала особая экономическая зона регионального уровня. Каждый год промышленность показывает рекордный прирост, до 40%. Системы капельного орошения местного производства закрывают больше половины потребностей России. В Чаплыгине производят лучшие в стране задвижки и сельхозтехнику мировых фирм. А по развитию кооперативов район лидирует не только в области, но и в стране.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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