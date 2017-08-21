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В Чаплыгине чествовали лучшие семьи и организовали флешмоб

15:49 21 Августа 2017 Общество
В Чаплыгине чествовали лучшие семьи и организовали флешмоб
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В Чаплыгине чествовали лучшие семьи, устроили молодёжный флешмоб и открыли обновленный Нижний парк. Так жители отметили очередной день рождения района. Доска почёта получила новые фотографии. На них люди, внесшие значительный вклад в развитие муниципалитета. Среди них как рабочие и учителя с многолетним стажем, так и молодёжь.

На обновленной Доске почета портреты тех, кто кует трудовую славу района. Глава сельского кооператива, учитель, врач, водитель и слесарь.

В районе растет рождаемость - это лучше всяких слов говорит об успехах в экономике. Толчок к развитию дала особая экономическая зона регионального уровня. Каждый год промышленность показывает рекордный прирост, до 40%. Системы капельного орошения местного производства закрывают больше половины потребностей России. В Чаплыгине производят лучшие в стране задвижки и сельхозтехнику мировых фирм. А по развитию кооперативов район лидирует не только в области, но и в стране.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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