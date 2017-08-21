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В Добринском районе новорождённым подарят велосипеды

18:11 21 Августа 2017 Общество
В Добринском районе новорождённым подарят велосипеды
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В Добринском районе каждому тридцатому новорождённому будут дарить велосипед. Такое решение принял глава Сергей Москворецкий на праздновании 89-й годовщины образования района.

День района в Добринке начали с открытия обновленной Доски почета. На ней фотографии передовиков производства, врачей, учителей и даже талантливых школьников.

Добринский район - край хлебный. Здесь первыми начинают собирать урожай и печь караваи из муки нового помола. Все 17 сельсоветов на празднике презентовали свое хлебосольство и гостеприимство. Потчевали гостей праздника не только пирогами, но и яблоками.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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