В Добринском районе новорождённым подарят велосипеды
18:11 21 Августа 2017 Общество
Загрузка плеера
День района в Добринке начали с открытия обновленной Доски почета. На ней фотографии передовиков производства, врачей, учителей и даже талантливых школьников.
Добринский район - край хлебный. Здесь первыми начинают собирать урожай и печь караваи из муки нового помола. Все 17 сельсоветов на празднике презентовали свое хлебосольство и гостеприимство. Потчевали гостей праздника не только пирогами, но и яблоками.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 67
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|18:11
|18:03
|17:27
|17:16
|16:53
|16:38
|16:16
|15:49
|15:32
|15:20
|15:04
|14:57
|14:41
|14:19
|12:51
|12:44
|12:41
|12:37
|12:28
|12:24
Комментарии