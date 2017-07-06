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Источник: ТРК "Липецкое время"

Сегодня в Донском с почестями в последний путь проводили погибшего в годы Великой Отечественной войны Ивана Гудкова. Его останки поисковики нашли в Карелии. Личность солдата установили с помощью медальона."Гудков Иван Максимович. Красноармеец. Уроженец Воронежской области, деревни Анненка". Эти несколько выцветших от времени строчек простым карандашом совершили практически чудо - помогли вернуть на Родину солдата. Героя Великой Отечественной войны в Донском встречали всем селом. Здесь же до сих пор живет и сын солдата.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".