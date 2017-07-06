В Донском перезахоронили Ивана Гудкова, погибшего в годы Великой Отечественной
16:46 6 Июля 2017 Общество
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"Гудков Иван Максимович. Красноармеец. Уроженец Воронежской области, деревни Анненка". Эти несколько выцветших от времени строчек простым карандашом совершили практически чудо - помогли вернуть на Родину солдата. Героя Великой Отечественной войны в Донском встречали всем селом. Здесь же до сих пор живет и сын солдата.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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