В Ельце открыли центр поддержки бизнеса "Мои документы"
16:55 28 Июля 2017 Общество
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Символическую ленту перерезал директор департамента развития малого и среднего бизнеса Минэкономразвития страны Максим Паршин, мэр Ельца Сергей Панов и заместитель главы региона Александр Никонов. Он первым протестировал электронную систему приема клиентов.
Начинающим бизнесменам региональная поддержка — 300 тысяч рублей. Как её получить, готовы рассказать здесь же. Заодно дадут юридическую консультацию и объяснят все тонкости налогообложения.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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