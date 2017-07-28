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Источник: ТРК "Липецкое время"

Он стал вторым в регионе. Первый, в Липецке, себя полностью оправдал. За помощью к специалистам обратились тысячи предпринимателей. Услуги, которые готовы оказать в центре, самые разные - от помощи в оформлении субсидий до подбора персонала и конференц-зала для переговоров. В прошлом году предприниматели 36 тысяч раз обратились в офисы "Мои документы". В этом рекорд будет побит. По данным МФЦ, к ним за помощью уже пришли 34 тысячи клиентов. Чтобы всем оказать помощь и поддержку, в Ельце открыли второй специализированный офис.Символическую ленту перерезал директор департамента развития малого и среднего бизнеса Минэкономразвития страны Максим Паршин, мэр Ельца Сергей Панов и заместитель главы региона Александр Никонов. Он первым протестировал электронную систему приема клиентов.Начинающим бизнесменам региональная поддержка — 300 тысяч рублей. Как её получить, готовы рассказать здесь же. Заодно дадут юридическую консультацию и объяснят все тонкости налогообложения.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".