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В Ельце открыли центр поддержки бизнеса "Мои документы"

16:55 28 Июля 2017 Общество
В Ельце открыли центр поддержки бизнеса "Мои документы"
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Он стал вторым в регионе. Первый, в Липецке, себя полностью оправдал. За помощью к специалистам обратились тысячи предпринимателей. Услуги, которые готовы оказать в центре, самые разные - от помощи в оформлении субсидий до подбора персонала и конференц-зала для переговоров. В прошлом году предприниматели 36 тысяч раз обратились в офисы "Мои документы". В этом рекорд будет побит. По данным МФЦ, к ним за помощью уже пришли 34 тысячи клиентов. Чтобы всем оказать помощь и поддержку, в Ельце открыли второй специализированный офис.
Символическую ленту перерезал директор департамента развития малого и среднего бизнеса Минэкономразвития страны Максим Паршин, мэр Ельца Сергей Панов и заместитель главы региона Александр Никонов. Он первым протестировал электронную систему приема клиентов.

Начинающим бизнесменам региональная поддержка — 300 тысяч рублей. Как её получить, готовы рассказать здесь же. Заодно дадут юридическую консультацию и объяснят все тонкости налогообложения.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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