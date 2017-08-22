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В Ельце предприниматели включились в благоустройство

16:45 22 Августа 2017 Общество
В Ельце предприниматели включились в благоустройство
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В Ельце продолжается благоустройство города. Активнее в этом стали принимать участие и елецкие предприниматели. В рамках областной программы «Рубль - на рубль» три ельчанина подали заявки на участие в благоустройстве территорий, прилегающих к их коммерческим объектам.

На улице Красноармейской полным ходом ведутся работы по благоустройству территории. Она прилегает к зданию, которое находится в собственности у одного из елецких предпринимателей. В рамках областной программы «Рубль - на рубль» муниципальный участок земли, на котором расположено здание, передан в распоряжение предпринимателя для благоустройства. Совсем скоро этот участок приобретёт благоустроенный вид и станет приятным местом для отдыха.

Все подробности - в сюжете.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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