В Ельце предприниматели включились в благоустройство
16:45 22 Августа 2017 Общество
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На улице Красноармейской полным ходом ведутся работы по благоустройству территории. Она прилегает к зданию, которое находится в собственности у одного из елецких предпринимателей. В рамках областной программы «Рубль - на рубль» муниципальный участок земли, на котором расположено здание, передан в распоряжение предпринимателя для благоустройства. Совсем скоро этот участок приобретёт благоустроенный вид и станет приятным местом для отдыха.
Все подробности - в сюжете.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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