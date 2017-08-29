В Камышевке завершаются восстановительные работы после урагана
12:45 29 Августа 2017 Общество
Напомним, в минувший четверг населенный пункт оказался под мощным ударом стихии. Сильный ветер валил деревья, обрывал провода, вырывал заборы и снес крыши с 10 домов. Гглава администрации Задонского района Григорий Мосолов рассказал, что сейчас практически все приведено в порядок. Крыши 6 зданий уже восстановлены. Работы начались буквально на следующий день после удара стихии. В первую очередь опиливали деревья, восстанавливали подачу электроэнергии. Кроме того, всем пострадавшим оказали материальную помощь в приобретении стройматериалов и ремонте кровли.
Количество показов: 85
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|15:23
|15:11
|15:05
|14:54
|14:41
|14:12
|12:58
|12:45
|12:37
|12:25
|12:04
|11:57
|11:53
|11:48
|11:35
|11:30
|11:17
|10:43
|10:37
|10:25
Комментарии