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Источник: ТРК "Липецкое время"

В селе Камышевка Задонского района завершаются восстановительные работы после урагана, который бушевал на прошлой неделе.Напомним, в минувший четверг населенный пункт оказался под мощным ударом стихии. Сильный ветер валил деревья, обрывал провода, вырывал заборы и снес крыши с 10 домов. Гглава администрации Задонского района Григорий Мосолов рассказал, что сейчас практически все приведено в порядок. Крыши 6 зданий уже восстановлены. Работы начались буквально на следующий день после удара стихии. В первую очередь опиливали деревья, восстанавливали подачу электроэнергии. Кроме того, всем пострадавшим оказали материальную помощь в приобретении стройматериалов и ремонте кровли.