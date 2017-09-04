В Хлевенском районе благоустраивают дворы и парки
18:17 4 Сентября 2017 Общество
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На улице Юбилейной работает строительная техника. Рабочие уже привезли щебень и новые бордюры. Начинается укладка асфальта. Через неделю дворы четырех хлевенских двухэтажек полностью преобразятся, возле каждого подъезда установят новые светодиодные фонари и скамейки. Жители домов готовы терпеть временные неудобства, связанные с ремонтом. Такого комплексного благоустройства они ждали много лет.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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