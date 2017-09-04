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Источник: ТРК "Липецкое время"

Небывалый размах благоустройства в Хлевенском районе. Порядок наводят на всех фронтах - парки, дворы многоквартирных домов и сельские улицы. Они заиграли новыми красками. Комплексный подход помогает сделать эти объекты не только красивыми, но удобными и безопасными.На улице Юбилейной работает строительная техника. Рабочие уже привезли щебень и новые бордюры. Начинается укладка асфальта. Через неделю дворы четырех хлевенских двухэтажек полностью преобразятся, возле каждого подъезда установят новые светодиодные фонари и скамейки. Жители домов готовы терпеть временные неудобства, связанные с ремонтом. Такого комплексного благоустройства они ждали много лет.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".