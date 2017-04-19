В квартиры липчан снова дадут тепло
13:17 19 Апреля 2017 Общество
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Уже 10 управляющих компаний обратились с заявками. Но тепло придёт не во все дома липчан. Постановлением главы города Сергея Иванова отопительный сезон завершился 12 апреля. Коммунальщики поспешили заняться опрессовкой. Гидравлические испытания сетей начались в центре города, Военном городке, Опытной станции и частично в районе Карьера и Сокола. С 17 апреля там отключили горячую воду. Для этих районов города отопительный сезон закрыт.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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