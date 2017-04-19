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Источник: ТРК "Липецкое время"

В связи с аномально низкой температурой, которая установилась в Липецке, компания «Квадра» возобновляет подачу тепла липчанам.Уже 10 управляющих компаний обратились с заявками. Но тепло придёт не во все дома липчан. Постановлением главы города Сергея Иванова отопительный сезон завершился 12 апреля. Коммунальщики поспешили заняться опрессовкой. Гидравлические испытания сетей начались в центре города, Военном городке, Опытной станции и частично в районе Карьера и Сокола. С 17 апреля там отключили горячую воду. Для этих районов города отопительный сезон закрыт.