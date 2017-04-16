В Липецк доставили Благодатный огонь
12:50 16 Апреля 2017 Общество
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Время прибытия долгожданного рейса из Тель-Авива несколько раз откладывают. Толпа встречающих все гуще. Архангельск, Барнаул, Владивосток, Грозный. Еще Верона, Мюнхен, Лондон, Нью-Йорк, Прага и Рига. Приехали даже из Донбасса. И вот – тот самый момент. Председатель Попечительского совета Фонда Андрей Первозванного Владимир Якунин и викарий Патриарха Кирилла епископ Иринарх вносят лампады.
Православные верят: нерукотворный Огонь, который сходит в святую субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме – живое свидетельство любви Бога к человеку. Огнем умываются, освящают свое жилище, перед ним молятся в жизненных невзгодах. Частичками святыни делятся друг с другом – через пару минут весь терминал наполнен благодатным светом.
Иеромонах Анастасий (город Ульяновск): «Я чувствую радость пасхального торжества. Мы сподобились получить Огонь из первых рук. Это для меня впервые».
Иеромонах Гавриил (город Задонск): «Пасха – это не просто радость, а радость, которая наполняет наши души добротой. Об этом всегда надо помнить».
Ровно в полночь спецборт Як-40 бизнес-класса превращается в маленькую церковь. Молитвы – как в 30 тысячах православных храмов по всей земле. 10 часов назад этот Огонь возгорелся в Иерусалиме, преодолел 3,5 тысячи километров. Если все будет хорошо, уже через час он будет в главном соборе Липецкой и Задонской митрополии. В липецком аэропорту, как и во Внуково, прибытия чартера ждут сотни верующих. Частички святыни передают друг другу. Директор аэропорта Владимир Малахов лично доставляет Благодатный огонь в Христо-Рождественский собор Липецка. Членов делегации встречает митрополит Липецкий и Задонский Никон. Главный собор митрополии полон до отказа. Эти люди провели всю ночь на ногах, но усталости на лицах не видно.
Екатерина, жительница г. Липецка: «Нет, не устала. Такое вот вдохновение – хорошо очень».
Виктор Марков, житель г. Липецка: «Как настроение? – Бодрое. Все хорошо. Христос воскрес – мир будет жить».
Пару часов назад москвичи расходились по домам с частичками Благодатного огня. Теперь и липчане принесут своим близким Нерукотворный свет - символ Воскресения Христова.
Александра Гаршина, жительница г. Липецка: «Огонек домой понесете? – Обязательно. Я его держу, как смогу. До 40 дней. Две лампадочки. И благодать в доме».
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Теги: Благодатный огонь, Пасха
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