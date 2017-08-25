В Липецке купят 40 новых автобусов
12:05 25 Августа 2017 Общество
Напомним, что с июля по улицам города курсирует 21 новый автобус. Это низкопольные ЛиАЗы, удобные для маломобильных групп населения и мам с колясками. Часть автобусов пришла на замену снятым с маршрутов троллейбусам.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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