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Источник: ТРК "Липецкое время"

Мэрия Липецка купит 40 новых автобусов. Пополнение муниципального автопарка произойдёт до конца этого года. На закупку пассажирского транспорта уйдёт около 280 млн рублей. Это будут автобусы средней и большой вместимости. Стоимость каждой единицы техники составит около 7 млн рублей.Напомним, что с июля по улицам города курсирует 21 новый автобус. Это низкопольные ЛиАЗы, удобные для маломобильных групп населения и мам с колясками. Часть автобусов пришла на замену снятым с маршрутов троллейбусам.