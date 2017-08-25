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В Липецке купят 40 новых автобусов

12:05 25 Августа 2017 Общество
Мэрия Липецка купит 40 новых автобусов. Пополнение муниципального автопарка произойдёт до конца этого года. На закупку пассажирского транспорта уйдёт около 280 млн рублей. Это будут автобусы средней и большой вместимости. Стоимость каждой единицы техники составит около 7 млн рублей.

Напомним, что с июля по улицам города курсирует 21 новый автобус. Это низкопольные ЛиАЗы, удобные для маломобильных групп населения и мам с колясками. Часть автобусов пришла на замену снятым с маршрутов троллейбусам.

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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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Комментарии

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Всего комментариев:
Альгуль Буктылова 25.08 16:13
0
Такое говно эти новые Лиазы уж лучше Пазики закупили бы чем эти Лиазы сидений мало проходы узкие плохие автобусы !

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