В Липецке обновили городскую Доску почета
12:31 14 Июля 2017 Общество
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Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Пример ваш будет звать за собой. Вы своим примером, вооружившись своей совестью и трудоспособностью, достигнув того, что вы стали лауреатами городской Доски почета, вы дадите такой предмет гордости своим близким, родителям, детям, внукам. Дадите пример для тех, с кем вы работаете. Сегодня для вас святой и светлый день. Вы помнить его будете всю жизнь".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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