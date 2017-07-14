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В Липецке обновили городскую Доску почета

12:31 14 Июля 2017 Общество
В Липецке обновили городскую Доску почета
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Лучшие из лучших. Портреты 15 липчан появились на обновленной городской Доске почёта у центрального входа в Быханов сад. Сегодня передовиков поздравляли руководители города и области, вручали цветы, грамоты и премии. Кандидатов выдвигали трудовые коллективы предприятий и организаций областного центра. Из 39 липчан выбрали самых достойных. Учитывали заслуги в труде, науке, культуре, а также общественную деятельность кандидатов.

Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Пример ваш будет звать за собой. Вы своим примером, вооружившись своей совестью и трудоспособностью, достигнув того, что вы стали лауреатами городской Доски почета, вы дадите такой предмет гордости своим близким, родителям, детям, внукам. Дадите пример для тех, с кем вы работаете. Сегодня для вас святой и светлый день. Вы помнить его будете всю жизнь".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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