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Источник: ТРК "Липецкое время"

В России отмечают День студенческих отрядов. Праздник организовали два года назад по Указу Президента России Владимира Путина. Сейчас в отряды вступают не в принудительном, а в добровольном порядке. Студенты работают вожатыми, проводниками, строителями и получают за это неплохие деньги. Они строили космодром "Восточный", помогали в организации сочинской Олимпиады и провожали тысячи отдыхающих в отпуск. Бойцы студенческих отрядов. С каждым годом их становится все больше. Молодёжь влечет романтика путешествий, новые знакомства и первые заработанные деньги.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".