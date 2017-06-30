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Источник: ТРК "Липецкое время"

Уроки лета 2010 года усвоены. За последние 3 года в Липецкой области не произошло ни одного лесного пожара. Это результат работы сотрудников МЧС и регионального управления лесного хозяйства. Последние проводят не только ежедневные патрулирования, но и круглосуточно следят за лесами с помощь системы видеокамер.Разводить костры в лесах вновь строго запрещено, как минимум до 31 августа. В противном случае -штраф, для граждан он составит от 4 до 5 тысяч рублей. Но нарушителей хватает. Инспекторы управления лесного хозяйства сталкиваются с ними практически каждый день.Повышение штрафов, система "Лесной дозор", пожарные добровольцы - все силы брошены на то, чтобы не повторилось лето 2010 года. В этом году больше сотни раз пожарные выезжали на тушение сухой травы. А в селе Манино пенсионерки хотели сжечь мусор, но чуть не спалили лес. Здесь на помощь пришла система видеонаблюдения.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".