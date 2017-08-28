В Липецкой области обучат волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи
12:07 28 Августа 2017 Общество
30 августа в 9.00 часов в конференц-зале регионального управления молодежной политики состоится ориентационно-компетентностный тренинг. Участники через дискуссии и другие интерактивные формы смогут узнать и развить необходимые для успешного участия в фестивале компетенции: эффективные коммуникации, управление конфликтами, организованность, ответственность, межкультурность и эффективную работу в команде.
Программа подготовки волонтеров реализуется Ассоциацией волонтерских центров России, а проводят обучение 14 тренеров, имеющих большой опыт работы в сфере молодежной политики, в том числе с иностранными участниками на международных мероприятиях.
Напомним, что помогать в организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будет волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира станут 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая «серебряных» волонтеров. Заявочная кампания для претендентов в добровольцы фестиваля завершилась в апреле 2017 года, по ее итогам на сайте russia2017.com было зарегистрировано более 35 000 молодых людей. Собеседования с кандидатами проводили 20 центров привлечения и отбора волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов по всей стране. От Липецкой области участие в фестивале в качестве волонтеров примут 25 человек.
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Источник: Г(О)БУ «Центр развития добровольчества»
Источник: Г(О)БУ «Центр развития добровольчества»
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