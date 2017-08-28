link
Сегодня

В Липецкой области обучат волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи

12:07 28 Августа 2017 Общество
В Липецкой области пройдет обучение по программе подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

30 августа в 9.00 часов в конференц-зале регионального управления молодежной политики состоится ориентационно-компетентностный тренинг. Участники через дискуссии и другие интерактивные формы смогут узнать и развить необходимые для успешного участия в фестивале компетенции: эффективные коммуникации, управление конфликтами, организованность, ответственность, межкультурность и эффективную работу в команде.

Программа подготовки волонтеров реализуется Ассоциацией волонтерских центров России, а проводят обучение 14 тренеров, имеющих большой опыт работы в сфере молодежной политики, в том числе с иностранными участниками на международных мероприятиях.

Напомним, что помогать в организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будет волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира станут 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая «серебряных» волонтеров. Заявочная кампания для претендентов в добровольцы фестиваля завершилась в апреле 2017 года, по ее итогам на сайте russia2017.com было зарегистрировано более 35 000 молодых людей. Собеседования с кандидатами проводили 20 центров привлечения и отбора волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов по всей стране. От Липецкой области участие в фестивале в качестве волонтеров примут 25 человек.
Количество показов: 97
Источник:  Г(О)БУ «Центр развития добровольчества»
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

17:42
День мотоцикла - завтра в "Будильнике"
17:37
Блохи атакуют жильцов дома по улице Желябова
17:37
Налог на имущество физических лиц будет рассчитываться по-новому
17:28
Предприниматели Липецкой области стремятся открыть свое дело в сфере услуг
17:16
Фильм липецкого режиссер Владимира Корзинкина получил всероссийское признание
16:59
Спасатели предупреждают липчан о грозе
16:55
Огнеборцы из Ельца стали сильнейшими
16:44
Отремонтированная крыша не прошла проверку дождем
16:20
Малоимущие семьи получат 50 тысяч рублей на покупку коровы
16:12
Студенты из многодетных семей будут бесплатно ездить в автобусах
15:55
В регионе больше одаренных детей получат стипендии
15:36
Военная комендатура гарнизона Липецка разыскивает дезертиров
15:08
Записать детей в секции и кружки можно будет на "Ярмарке спорта"
15:00
В Липецке День знаний будет безалкогольным
14:56
Школы и училища получат учебники о пенсии
14:53
Студентов и школьников наградят за исследования в области краеведения
14:48
Молодые педагоги сельских ДК будут получать ежемесячную стипендию
14:40
Пожарно-спасательные подразделения региона сразились на стадионе "Динамо"
14:31
В Липецке женщина подозревается в совершении особо тяжкого преступления
14:21
Запущено оборудование на Лебедянском сахарном заводе
Вся лента новостей