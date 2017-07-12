В Липецкой области разработан закон, защищающий обманутых дольщиков
16:45 12 Июля 2017 Общество
Новый инвестор получит в аренду земельный участок без проведения торгов либо средства на завершение строительных работ из областного бюджета. Деньги в виде субсидий будут выделены на возмещение затрат на присоединение к инженерным сетям, на благоустройство дворовых территорий, а также на уплату процентов по кредитам. Оказание того или иного вида государственной поддержки будет зависеть от того, на какой стадии находится строительство брошенного застройщиком дома.
- Потенциальных инвесторов будут проверять специалисты управления строительства и архитектуры. Важно повторно не допустить к объекту долевого строительства недобросовестных строителей, - отметил вице-спикер регионального парламента Владимир Загитов. - Как сообщили нам сегодня на комиссии представители администрации региона, «жертвами» долевого строительства в Липецкой области стали почти 200 человек. В реестре находится 5 «злополучных» объектов. И в случае принятия представленного законопроекта, по 2 из них вопрос будет решен положительно уже в этом году.
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Источник: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
Источник: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
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