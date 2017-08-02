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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

В связи с установившейся высокой пожарной опасностью глава администрации Липецкой области Олег Королёв подписал постановление о введение временного ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 3 по 23 августа 2017 года.Управление лесного хозяйства региона совместно с УМВД РФ по Липецкой области установило предупредительные аншлаги, шлагбаумы, посты и контрольно-пропускные пункты на лесных дорогах для регистрации и учета граждан и транспортных средств. Государственные лесные инспекторы проводят патрулирование и рейды с привлечением сотрудников правоохранительных органов по выявлению и пресечению фактов нарушения Правил пожарной безопасности в лесах. Нарушения наказываются штрафом. Граждане заплатят от 4000 до 5000 рублей, должностные лица – от 20000 до 40000 рублей, юридические – от 300000 до 500000 рублей. В случае обнаружения лесного пожара необходимо срочно сообщить о загорании по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.Управление лесного хозяйства Липецкой области просит жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов в пожароопасный период. «Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов - общая задача органов власти и граждан», - подчеркивает руководитель региона Олег Королёв.