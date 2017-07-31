Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 18

Источник: ТРК "Липецкое время"

В профессиональном конкурсе приняли участие представительницы всех центров "Мои документы" региона. Сложные испытания на проверку профессиональных знаний преодолели далеко не все, до финала дошли 5 лучших.Юлия Девяткина из Липецка в таком конкурсе участвует впервые. Но девушка уже знает, каким должен быть лучший работник. В этом году конкурсы усложнили. Помимо визитной карточки конкурсанткам пришлось сыграть в "Свою игру". Для Юлии Девяткиной этот конкурс стал самым сложным. Финальным испытанием стал вальс. К нему девушки готовились 2 месяца.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".