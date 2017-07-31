В Липецкой области выбрали лучшую сотрудницу МФЦ
18:40 31 Июля 2017 Общество
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Юлия Девяткина из Липецка в таком конкурсе участвует впервые. Но девушка уже знает, каким должен быть лучший работник. В этом году конкурсы усложнили. Помимо визитной карточки конкурсанткам пришлось сыграть в "Свою игру". Для Юлии Девяткиной этот конкурс стал самым сложным. Финальным испытанием стал вальс. К нему девушки готовились 2 месяца.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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