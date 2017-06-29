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Источник: ТРК "Липецкое время"

Проверка на местах. В Добровском районе общественники оценили качество оказания соцуслуг. Они проехали по домам пожилых людей и провели опросы. В числе критериев, на которые обращали особое внимание, - вежливость, компетентность, а также как быстро социальные работники приходят на помощь. За два месяца волонтёры от общественной организации исследуют 24 учреждения соцзащиты региона. По всем составят итоговые анкеты.В жизни Марии Сергеевны было столько работы, что хватило на звание "Ветеран труда". В колхозе от зари до зари - то на дойку, то на уборку свёклы. Да еще и труженица тыла. Теперь в 87 лет многое не по силам. Но это не так страшно, когда есть надёжная опора. Её Валя рядом уже 16 лет. Не просто соцработник, а подруга, родная душа.С начала года отделы соцзащиты по Добровскому району выдали 17 путёвок в санаторий на дому. Это две недели лечебного питания и физиопроцедур. Такое направление получила и Мария Сергеевна. Но так ли хороши эти путёвки? Отвечают ли оказываемые услуги всем требованиям? Это выясняют специалисты независимой общественной организации.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".