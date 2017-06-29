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В Липецкой области за 2 месяца проверят 24 учреждения соцзащиты

18:23 29 Июня 2017 Общество
В Липецкой области за 2 месяца проверят 24 учреждения соцзащиты
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Проверка на местах. В Добровском районе общественники оценили качество оказания соцуслуг. Они проехали по домам пожилых людей и провели опросы. В числе критериев, на которые обращали особое внимание, - вежливость, компетентность, а также как быстро социальные работники приходят на помощь. За два месяца волонтёры от общественной организации исследуют 24 учреждения соцзащиты региона. По всем составят итоговые анкеты.

В жизни Марии Сергеевны было столько работы, что хватило на звание "Ветеран труда". В колхозе от зари до зари - то на дойку, то на уборку свёклы. Да еще и труженица тыла. Теперь в 87 лет многое не по силам. Но это не так страшно, когда есть надёжная опора. Её Валя рядом уже 16 лет. Не просто соцработник, а подруга, родная душа.

С начала года отделы соцзащиты по Добровскому району выдали 17 путёвок в санаторий на дому. Это две недели лечебного питания и физиопроцедур. Такое направление получила и Мария Сергеевна. Но так ли хороши эти путёвки? Отвечают ли оказываемые услуги всем требованиям? Это выясняют специалисты независимой общественной организации.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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