В Липецкой области за 2 месяца проверят 24 учреждения соцзащиты
18:23 29 Июня 2017 Общество
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В жизни Марии Сергеевны было столько работы, что хватило на звание "Ветеран труда". В колхозе от зари до зари - то на дойку, то на уборку свёклы. Да еще и труженица тыла. Теперь в 87 лет многое не по силам. Но это не так страшно, когда есть надёжная опора. Её Валя рядом уже 16 лет. Не просто соцработник, а подруга, родная душа.
С начала года отделы соцзащиты по Добровскому району выдали 17 путёвок в санаторий на дому. Это две недели лечебного питания и физиопроцедур. Такое направление получила и Мария Сергеевна. Но так ли хороши эти путёвки? Отвечают ли оказываемые услуги всем требованиям? Это выясняют специалисты независимой общественной организации.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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