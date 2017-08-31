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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

В регионе завершена программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. За пять лет действия программы, с 2013 по 2017 годы, жилищные условия улучшили 4 305 жителей региона, рассказали в региональном управлении ЖКХ. Напомним, данная программа была создана по инициативе президента страны Владимира Путина, и входила в перечень его «майских указов», озвученных в 2012 году.В регионе за это время расселили 219 многоквартирных домов площадью 71,7 тыс. кв. м. Вся запланированная работа выполнена в срок. На реализацию программы переселения было выделено порядка 2,7 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард рублей - из Минстроя, 1,7 миллиардов рублей - из областного и местных бюджетов. Программа была разбита на 4 этапа. В итоге за пять лет в эксплуатацию мы сдали 1791 жилое помещение. Новые дома соответствуют всем требованиям, построены с применением энергосберегающих технологий, квартиры оснащены индивидуальными приборами учета на энергоресурсы. Рядом с домами для удобства жителей есть все необходимые объекты инфраструктуры.За пять лет действия программы, с 2013 по 2017 год, было выделено порядка 2,7 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард рублей - из Фонда содействия реформированию ЖКХ и 1,7 миллиардов рублей - из областного бюджета. Глава администрации Липецкой области Олег Королев отмечает, что невозможно повысить уровень жизни без обеспечения всех нуждающихся жильем. «Задача органов власти - обеспечить доступность жилья, - считает руководитель региона. - Для этого мы будем усиливать жилищные программы и, не снижая общих темпов.Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья показала свою эффективность, и согласно поручению Президента страны будет продолжена. Так, в Липецкой области она будет запущена с 1 января 2019 года. В течение 2018 года планируется разработать документацию, проанализировать и учесть полученный опыт. По предварительным подсчетам, количество домов, включенных в программу, увеличится в два раза.