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В Нижнем парке установят 40-метровое колесо обозрения

12:29 20 Января 2017 Общество
40-метровое колесо обозрения планируют установить в Нижнем парке. Оно будет практически в 2 раза выше прежнего. Место под него решили отвести рядом с гостиницей "Турист". Кстати, работать аттракцион будет круглый год. Это позволят сделать отапливаемые кабинки. Стоит аттракцион 40 миллионов. Так что главное - найти инвестора.
С приходом нового руководителя Нижний парк сильно изменился. Положили тротуарную плитку, сделали велодорожки, укрепили водный канал. И это только начало. В планах: увеличить территорию парка на 70 га.

Сергей Иванов, глава г. Липецка: "Мы объявили публичные слушания по проекту перепланировки Нижнего парка и Каменного Лога. И вот в ближайшее время будут проводиться публичные слушания с гражданами, чтобы выяснить, что будет в Нижнем парке и в Каменном Логу".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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