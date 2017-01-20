В Нижнем парке установят 40-метровое колесо обозрения
12:29 20 Января 2017 Общество
С приходом нового руководителя Нижний парк сильно изменился. Положили тротуарную плитку, сделали велодорожки, укрепили водный канал. И это только начало. В планах: увеличить территорию парка на 70 га.
Сергей Иванов, глава г. Липецка: "Мы объявили публичные слушания по проекту перепланировки Нижнего парка и Каменного Лога. И вот в ближайшее время будут проводиться публичные слушания с гражданами, чтобы выяснить, что будет в Нижнем парке и в Каменном Логу".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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