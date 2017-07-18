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В облизбиркоме обсуждают предстоящие выборы в Ельце

11:13 18 Июля 2017 Общество
Главный вопрос - предстоящие выборы в елецкий городской Совет депутатов. 12 кандидатов будут избираться по одномандатным избирательным округам, 13 - по единому пропорциональному избирательному округу.

Проголосовать жители Ельца смогут на 49 избирательных участках. На них будут работать 518 членов избирательной комиссии.

На подготовку и проведение выборов в елецкий Совет депутатов шестого созыва из бюджета Ельца было выделено более 7 миллионов рублей.
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Источник:  собственная информация
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