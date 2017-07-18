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Главный вопрос - предстоящие выборы в елецкий городской Совет депутатов. 12 кандидатов будут избираться по одномандатным избирательным округам, 13 - по единому пропорциональному избирательному округу.Проголосовать жители Ельца смогут на 49 избирательных участках. На них будут работать 518 членов избирательной комиссии.На подготовку и проведение выборов в елецкий Совет депутатов шестого созыва из бюджета Ельца было выделено более 7 миллионов рублей.