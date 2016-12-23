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В селе Становое готовят к запуску новую водонапорную башню

12:55 23 Декабря 2016 Общество
В селе Становое готовят к запуску новую водонапорную башню
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Уже на этой неделе она будет обеспечивать питьевой водой более 2 тысяч жителей районного центра. Объект построили в соответствии с самыми современными требованиями.

Завершения строительства местные жители ждали давно. Предшественница за четверть века пришла в негодность. В результате питьевая вода из кранов еле текла.
В ближайшие дни новая башня пройдет первый экзамен, когда ее подключат к скважине. Объект построили по всем современным стандартам. Датчики регулируют давление внутри и автоматически включают насос, а распределительный узел позволяет регулировать подачу воды. К примеру, в случае порыва в сети больше не придется отключать воду в домах 2 тысяч становлянцев.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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