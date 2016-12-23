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Источник: ТРК "Липецкое время"

Уже на этой неделе она будет обеспечивать питьевой водой более 2 тысяч жителей районного центра. Объект построили в соответствии с самыми современными требованиями.Завершения строительства местные жители ждали давно. Предшественница за четверть века пришла в негодность. В результате питьевая вода из кранов еле текла.В ближайшие дни новая башня пройдет первый экзамен, когда ее подключат к скважине. Объект построили по всем современным стандартам. Датчики регулируют давление внутри и автоматически включают насос, а распределительный узел позволяет регулировать подачу воды. К примеру, в случае порыва в сети больше не придется отключать воду в домах 2 тысяч становлянцев.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".