В селе Становое готовят к запуску новую водонапорную башню
12:55 23 Декабря 2016 Общество
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Завершения строительства местные жители ждали давно. Предшественница за четверть века пришла в негодность. В результате питьевая вода из кранов еле текла.
В ближайшие дни новая башня пройдет первый экзамен, когда ее подключат к скважине. Объект построили по всем современным стандартам. Датчики регулируют давление внутри и автоматически включают насос, а распределительный узел позволяет регулировать подачу воды. К примеру, в случае порыва в сети больше не придется отключать воду в домах 2 тысяч становлянцев.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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