Владимир Путин поздравил Олега Королёва и всех жителей области с Днем народного единства
14:53 3 Ноября 2017 Общество
«Патриотизм, гражданственность, уважение к истории Отечества, ответственность за его судьбу на протяжении многих веков скрепляли наш народ, помогали ему преодолевать испытания, созидать великую державу, и сегодня приверженность этим непреходящим ценностям и идеалам делает нас сильнее, придает уверенность во всех начинаниях – во имя успехов и благополучия России», - говорится в поздравлении Президента Российской Федерации.
С предстоящим праздником Олега Королёва и всех липчан также поздравили Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, руководители Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Руководители государства пожелали Олегу Королёву и всем жителям нашего региона успехов, здоровья и всего самого доброго.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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