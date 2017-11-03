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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Накануне Дня народного единства на имя главы администрации Липецкой области Олега Королёва поступила телеграмма от Президента России Владимира Путина.«Патриотизм, гражданственность, уважение к истории Отечества, ответственность за его судьбу на протяжении многих веков скрепляли наш народ, помогали ему преодолевать испытания, созидать великую державу, и сегодня приверженность этим непреходящим ценностям и идеалам делает нас сильнее, придает уверенность во всех начинаниях – во имя успехов и благополучия России», - говорится в поздравлении Президента Российской Федерации.С предстоящим праздником Олега Королёва и всех липчан также поздравили Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, руководители Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Руководители государства пожелали Олегу Королёву и всем жителям нашего региона успехов, здоровья и всего самого доброго.