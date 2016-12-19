Владыку Никона с 75-летием поздравили руководители региона и представители духовенства
16:51 19 Декабря 2016 Общество
Загрузка плеера
Свой юбилей митрополит Никон встречает в храме. В монастырь владыка прибыл до рассвета, отслужил литургию. Присесть ему удалось лишь во время причастия, чтобы отдохнуть и ответить на поздравления. Задонский Рождество-Богородицкий монастырь переполнен.
После проповеди светская часть: цветы, подарки, тёплые слова. Духовенство епархии преподнесло митрополиту праздничное облачение.
Монастырь — подарок скорее не для именинника, а от него. Возрождение обители митрополит начал более 20 лет назад. Но восстановленных храмов на его счету в разы больше.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 705
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|15:46
|15:36
|15:07
|14:30
|14:14
|13:44
|12:57
|12:50
|12:38
|12:35
|12:31
|11:51
|11:06
|11:00
|10:45
|10:06
|09:40
|08:45
|08:30
|08:00
Комментарии