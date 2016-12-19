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Источник: ТРК "Липецкое время"

Митрополиту Липецкому и Задонскому 75 лет. Поздравить владыку Никона с днём рождения в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь прибыли сотни верующих. С поздравлениями, цветами и подарками приехали руководители региона и представители духовенства.Свой юбилей митрополит Никон встречает в храме. В монастырь владыка прибыл до рассвета, отслужил литургию. Присесть ему удалось лишь во время причастия, чтобы отдохнуть и ответить на поздравления. Задонский Рождество-Богородицкий монастырь переполнен.После проповеди светская часть: цветы, подарки, тёплые слова. Духовенство епархии преподнесло митрополиту праздничное облачение.Монастырь — подарок скорее не для именинника, а от него. Возрождение обители митрополит начал более 20 лет назад. Но восстановленных храмов на его счету в разы больше.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".