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Владыку Никона с 75-летием поздравили руководители региона и представители духовенства

16:51 19 Декабря 2016 Общество
Владыку Никона с 75-летием поздравили руководители региона и представители духовенства
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Митрополиту Липецкому и Задонскому 75 лет. Поздравить владыку Никона с днём рождения в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь прибыли сотни верующих. С поздравлениями, цветами и подарками приехали руководители региона и представители духовенства.

Свой юбилей митрополит Никон встречает в храме. В монастырь владыка прибыл до рассвета, отслужил литургию. Присесть ему удалось лишь во время причастия, чтобы отдохнуть и ответить на поздравления. Задонский Рождество-Богородицкий монастырь переполнен.
После проповеди светская часть: цветы, подарки, тёплые слова. Духовенство епархии преподнесло митрополиту праздничное облачение.

Монастырь — подарок скорее не для именинника, а от него. Возрождение обители митрополит начал более 20 лет назад. Но восстановленных храмов на его счету в разы больше.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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