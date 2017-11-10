Количество показов: 73

Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

«Этот праздник символизирует уважение к лучшим традициям служения народу и стране, которые закладывались многими поколениями сотрудников Министерства внутренних дел России, - говорится в поздравлении. - Отмечая вековой юбилей, мы по праву гордимся настоящими профессионалами, верными Закону, воздаем должное подвигу всех, кто самоотверженно боролся с преступностью.Есть профессии, которые выбирают по зову сердца и призванию. Именно к таким относится служба в органах внутренних дел, требующая высочайшей ответственности, мужества, полной самоотдачи. В ваших рядах - люди, всецело преданные своей нелегкой работе. Именно им мы обязаны уверенностью в завтрашнем дне, здоровьем, а подчас и жизнью.Сотрудники органов внутренних дел Липецкой области с честью и достоинством несут службу по охране правопорядка. Выполняя сложную и столь нужную для общества работу, каждый из вас вносит серьезный вклад в дело обеспечения защищенности, стабильности и безопасности наших граждан. За плечами многих из вас десятки и сотни раскрытых и предотвращенных преступлений, в послужном списке - командировки в горячие точки. Жители Липецкой области по достоинству оценивает каждодневный и кропотливый труд стражей порядка.С момента создания Липецкой области за профессионализм и самоотверженность более 900 сотрудников органов внутренних дел региона награждены орденами и медалями, 105 погибли при исполнении служебного долга, двоим присвоено звание Героя России посмертно. В минуты праздничных торжеств мы скорбим о тех, кто пожертвовал жизнью, защищая сограждан. Несмотря на разные должности, звания, возраст, всех вас объединяют два важнейших качества - неравнодушие и самоотверженность. Именно такие поступки укрепляют авторитет полиции в обществе, повышают уровень доверия граждан к правоохранительным органам.Особые слова благодарности - ветеранам органов внутренних дел, людям, беззаветно служившим Отечеству. Сегодня уже ваши сыновья и внуки обеспечивают правопорядок в стране, продолжают общее дело, вписывая новые славные страницы в историю России».Олег Королёв и Павел Путилин пожелали всем сотрудникам органов внутренних дел и их семьям крепкого здоровья, жизненного оптимизма, успехов в решении поставленных задач, счастья и благополучия.