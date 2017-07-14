Количество показов: 34

Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Олег Королёв и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили жителей Липецка с 314-й годовщиной со дня основания города, а металлургов - с предстоящим профессиональным праздником.«Липецк - динамично развивающийся областной центр, - отмечается в поздравлении. - В регион приходят известные мировые компании, которые открывают современные предприятия, создают новые рабочие места. Крупных российских и зарубежных инвесторов привлекают не только политическая и экономическая стабильность, но и гостеприимность жителей Липецка, их открытость и радушие.Областной центр стал домом для представителей многих национальностей. Здесь живут более 510 тысяч человек. Липчане прославили родной город беспримерными подвигами в годы Великой Отечественной войны, а в мирное время - самоотверженным трудом, научными, спортивными и культурными достижениями. Липецк активно формирует комфортную городскую среду, здесь уютно жить, растить детей и внуков. Реконструируется центральный стадион, обустроен Нижний парк, в перспективе – благоустройство Городища, Комсомольского пруда и части Каменного лога.С каждым годом повышается благосостояние липчан, выполняются намеченные программы, в том числе для поддержки ветеранов, малоимущих, многодетных семей, талантливой молодежи. Каждый из липчан своим трудом, своим отношением к любимому городу, словами и делами определяет, каким он будет в настоящем и каким достанется нашим потомкам. Пусть Липецк всегда остается дружелюбным для гостей и комфортным для живущих здесь людей!Одновременно с празднованием Дня города областной центр отмечает и День металлурга. Вклад, который сталевары внесли в становление и развитие Липецка и области, невозможно переоценить. Трудолюбие, мастерство, ответственность представителей «огненной» профессии заслуживают особого уважения и искренней благодарности.Продукцию липецких металлургов знают и ценят во всем мире. Сегодня новолипчане занимают передовые позиции в российской металлургической промышленности по внедрению технологических инноваций. Липецкая производственная площадка, где трудятся около 28 тысяч человек, - в числе лидеров металлургической отрасли, ядро единой международной производственной цепочки Группы НЛМК. Одним из важнейших приоритетов для компании является соответствие ведения бизнеса экологическим требованиям. За пятнадцать лет НЛМК инвестировал в природоохранные технологии около 31 миллиарда рублей.Представители славной и почетной профессии, липецкие металлурги сегодня достойно продолжают традиции своих предшественников, создавших славу российской промышленности. Глубокий поклон ветеранам и передовикам производства, всем, кто связал жизнь с этой профессией!Общими усилиями мы все многое сделали для того, чтобы наш любимый город процветал и благоустраивался, уверенно смотрел в будущее. В праздничный день примите слова благодарности за ваш труд, за искреннюю любовь к родному городу».Олег Королёв и Павел Путилин пожелали землякам счастья, здоровья, оптимизма, успехов во всех добрых делах и начинаниях.