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Власти региона поздравили липчан с Днем семьи, любви и верности

14:08 7 Июля 2017 Общество
Глава администрации Липецкой области Олег Королёв и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили жителей региона с Всероссийским днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

«Примером прочной духовной связи, истинной заботы друг о друге почти восемь столетий для православных россиян являются святые благоверные Петр и Феврония Муромские, в честь которых учрежден праздник, - говорится в поздравлении. - Их преданность друг другу стала легендой.

Семейный союз, в котором есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все трудности - это настоящая опора для человека. Это оплот духовно-нравственных ценностей, культурных традиций и преемственности поколений. Семейные узы означают вместе с тем огромную ответственность каждого из нас за судьбы и благополучие родных и близких, детей и родителей.

Укрепление института семьи как прочной основы социально-экономической политики государства - первостепенная задача региональной власти. В Липецкой области успешно реализуются приоритетные проекты, связанные с повышением качества жизни людей, действуют областные программы, направленные на поддержку и улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей.

В Липецкой области, как и по всей стране, чествуют лучшие семьи. 30 семейных пар получат общественную награду - медаль «За любовь и верность». Они прожили вместе в мире и согласии более четверти века, заслужили авторитет и уважение сограждан за крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, за воспитание детей достойными членами общества.

Великое предназначение семьи - вырастить физически и нравственно здоровых детей образованными, настоящими патриотами Отечества. Чем больше будет дружных и благополучных семей, тем крепче станет Россия. Особые слова признания - тем жителям области, кто ставит родительский долг превыше всего: многодетным семьям, семьям с приемными детьми. Благодарим вас за щедрость души, родительский труд, терпение и заботу. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, успешно претворяются в жизнь намеченные планы!».

Олег Королёв и Павел Путилин пожелали землякам благополучия, крепкого здоровья и удачи в добрых делах.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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