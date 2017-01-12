Власти региона поздравили работников прокуратуры с профессиональным праздником
09:44 12 Января 2017 Общество
«В разные годы в прокуратуре Липецкой области трудились и трудятся настоящие профессионалы, с честью выполняющие служебный долг, люди, преданные своему делу и Отечеству, - говорится в поздравлении. - Вы осуществляете надзорные правозащитные функции в самых разных сферах жизни региона. Это и строгий надзор за исполнением законодательства в сфере миграции, здравоохранения, образования, оплаты труда и пенсионного обеспечения. Вы контролируете работу следственных органов, следите за исполнением законов о безопасности дорожного движения и охране окружающей среды, защищаете права предпринимателей и потребителей.
Сегодня, когда в стране последовательно укрепляются основы правового государства, роль и значение органов прокуратуры неизмеримо возрастают. Среди основных задач - борьба с преступностью и коррупцией.
Оперативное реагирование на изменения жизни в стране и регионе позволяют вам своевременно выявлять правонарушения и безотлагательно принимать меры по их устранению. Региональные власти придают большое значение взаимодействию с органами прокуратуры, которым принадлежит ведущая роль в координации усилий всех правоохранительных структур для соблюдения законности и поддержания правопорядка».
Олег Королёв и Павел Путилин пожелали работникам органов прокуратуры Липецкой области крепкого здоровья, благополучия, стойкости и успехов на поприще служения Липецкой области и великой России.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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