link
Сегодня

Власти региона поздравили работников прокуратуры с профессиональным праздником

09:44 12 Января 2017 Общество
Глава администрации Липецкой области Олег Королёв и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили работников органов прокуратуры региона с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«В разные годы в прокуратуре Липецкой области трудились и трудятся настоящие профессионалы, с честью выполняющие служебный долг, люди, преданные своему делу и Отечеству, - говорится в поздравлении. - Вы осуществляете надзорные правозащитные функции в самых разных сферах жизни региона. Это и строгий надзор за исполнением законодательства в сфере миграции, здравоохранения, образования, оплаты труда и пенсионного обеспечения. Вы контролируете работу следственных органов, следите за исполнением законов о безопасности дорожного движения и охране окружающей среды, защищаете права предпринимателей и потребителей.
Сегодня, когда в стране последовательно укрепляются основы правового государства, роль и значение органов прокуратуры неизмеримо возрастают. Среди основных задач - борьба с преступностью и коррупцией.
Оперативное реагирование на изменения жизни в стране и регионе позволяют вам своевременно выявлять правонарушения и безотлагательно принимать меры по их устранению. Региональные власти придают большое значение взаимодействию с органами прокуратуры, которым принадлежит ведущая роль в координации усилий всех правоохранительных структур для соблюдения законности и поддержания правопорядка».

Олег Королёв и Павел Путилин пожелали работникам органов прокуратуры Липецкой области крепкого здоровья, благополучия, стойкости и успехов на поприще служения Липецкой области и великой России.
Количество показов: 22
Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
Система Orphus
Теги:
Подробнее

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

09:44
Власти региона поздравили работников прокуратуры с профессиональным праздником
08:45
Смотрите сегодня на телеканале "Липецкое время"
08:30
Оркестр народных инструментов подготовил концерт «Наш любимый Чуковский»
08:00
Жители Елецкого района приглашают на святки
07:00
Любителей музыки и кино ждут на концерте в Липецке

11.01.2017

20:45
В "Будильнике" распустятся цветы под снегом
17:24
Липецкая область на 100% выполнила задачу по призыву 2016 года
17:17
Цены в аптеках Липецка не изменились
17:15
За ОДН сверх норматива будут платить управляющие компании
16:39
Липецкие предприниматели за снег заплатят рублем
16:32
Завершение модернизации аэропорта "Липецк" запланировано на 2017 год
15:50
День снега состоится в Липецкой области
15:20
Сотрудники потребрынка выяснили, где в Липецке самые дешевые лекарства
14:49
В Липецке будут перебои с водой и светом
14:16
Температура воздуха в Липецке поднимется до 4 мороза
12:41
Липецких рыбаков предупреждают о сохраняющейся опасности на льду
12:23
Дорожники ремонтируют трассу "Липецк-Данков"
12:11
В Липецкой области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников
11:48
Перебои со светом будут в поселках Тракторный и Заречье
11:28
Липецкая область - в числе регионов с высокой политической устойчивостью
Вся лента новостей