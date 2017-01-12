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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Олег Королёв и председатель областного Совета депутатов Павел Путилин поздравили работников органов прокуратуры региона с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.«В разные годы в прокуратуре Липецкой области трудились и трудятся настоящие профессионалы, с честью выполняющие служебный долг, люди, преданные своему делу и Отечеству, - говорится в поздравлении. - Вы осуществляете надзорные правозащитные функции в самых разных сферах жизни региона. Это и строгий надзор за исполнением законодательства в сфере миграции, здравоохранения, образования, оплаты труда и пенсионного обеспечения. Вы контролируете работу следственных органов, следите за исполнением законов о безопасности дорожного движения и охране окружающей среды, защищаете права предпринимателей и потребителей.Сегодня, когда в стране последовательно укрепляются основы правового государства, роль и значение органов прокуратуры неизмеримо возрастают. Среди основных задач - борьба с преступностью и коррупцией.Оперативное реагирование на изменения жизни в стране и регионе позволяют вам своевременно выявлять правонарушения и безотлагательно принимать меры по их устранению. Региональные власти придают большое значение взаимодействию с органами прокуратуры, которым принадлежит ведущая роль в координации усилий всех правоохранительных структур для соблюдения законности и поддержания правопорядка».Олег Королёв и Павел Путилин пожелали работникам органов прокуратуры Липецкой области крепкого здоровья, благополучия, стойкости и успехов на поприще служения Липецкой области и великой России.