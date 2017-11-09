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Вопросы повышения качества жизни населения обсудили в администрации региона

17:35 9 Ноября 2017 Общество
Вопросы повышения качества жизни населения обсудили в администрации региона
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Как сделать жизнь людей более комфортной и безопасной? Этот вопрос обсуждали на Международной научной конференции «Современные подходы к формированию эффективной системы жизнеобеспечения населения». Форум организован Липецким филиалом Финансового университета при Правительстве России. Инициативу работников образования поддержала администрация региона.

Масштаб и география форума впечатляют. Почти 300 участников из Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Воронежской областей, а также Белоруссии, Украины и Бельгии. Это ученые, бизнесмены, общественники, студенты и представители власти. На конференции прозвучали десятки докладов. Их объединяет одна тема: повышение качества жизни в городе и на селе. Занятость, коммунальные удобства, социальное обслуживание, качественные дороги, культурный досуг и возможность заниматься спортом. В развитых странах этими проблемами занимаются целые научно-исследовательские институты. Липецкая область шагает в ногу со временем.

Надежда Нестерова, директор Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ: "Жизнеобеспечение - это экономика региона. А наш вуз уже на протяжении стольких лет занимается экономикой. Подготовкой высококлассных кадров. Для наших студентов очень важна эта конференция".

В нашем регионе наработан уникальный опыт повышения качества жизни. Например, для поддержки семей с детьми действует целый комплекс мер, включающий пособия и льготы. За 5 лет количество многодетных семей в регионе выросло с 8 до 13 тысяч.

В рамках конференции липецкие общественники провели мастер-классы для коллег из других регионов. Гостям рассказали об областном проекте «Здоровый регион». Проект реализуется в Липецкой области уже четвертый год. В этом году состоялось более 5 тысяч массовых физкультурных событий. В них приняли участие почти 700 тысяч человек в возрасте от 5 до 70 лет.

Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "Жизнь не стоит на месте. И тот, кто не проявляет инициативы, кто не ориентируется на научные разработки, передовой опыт, чтобы с опережением идти в плане развития экономики, социальной сферы, повышения качества жизни, тот просто отстанет".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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