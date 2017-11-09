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Источник: ТРК "Липецкое время"

Как сделать жизнь людей более комфортной и безопасной? Этот вопрос обсуждали на Международной научной конференции «Современные подходы к формированию эффективной системы жизнеобеспечения населения». Форум организован Липецким филиалом Финансового университета при Правительстве России. Инициативу работников образования поддержала администрация региона.Масштаб и география форума впечатляют. Почти 300 участников из Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Воронежской областей, а также Белоруссии, Украины и Бельгии. Это ученые, бизнесмены, общественники, студенты и представители власти. На конференции прозвучали десятки докладов. Их объединяет одна тема: повышение качества жизни в городе и на селе. Занятость, коммунальные удобства, социальное обслуживание, качественные дороги, культурный досуг и возможность заниматься спортом. В развитых странах этими проблемами занимаются целые научно-исследовательские институты. Липецкая область шагает в ногу со временем.Надежда Нестерова, директор Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ: "Жизнеобеспечение - это экономика региона. А наш вуз уже на протяжении стольких лет занимается экономикой. Подготовкой высококлассных кадров. Для наших студентов очень важна эта конференция".В нашем регионе наработан уникальный опыт повышения качества жизни. Например, для поддержки семей с детьми действует целый комплекс мер, включающий пособия и льготы. За 5 лет количество многодетных семей в регионе выросло с 8 до 13 тысяч.В рамках конференции липецкие общественники провели мастер-классы для коллег из других регионов. Гостям рассказали об областном проекте «Здоровый регион». Проект реализуется в Липецкой области уже четвертый год. В этом году состоялось более 5 тысяч массовых физкультурных событий. В них приняли участие почти 700 тысяч человек в возрасте от 5 до 70 лет.Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "Жизнь не стоит на месте. И тот, кто не проявляет инициативы, кто не ориентируется на научные разработки, передовой опыт, чтобы с опережением идти в плане развития экономики, социальной сферы, повышения качества жизни, тот просто отстанет".