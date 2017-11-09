Вопросы повышения качества жизни населения обсудили в администрации региона
17:35 9 Ноября 2017 Общество
Загрузка плеера
Масштаб и география форума впечатляют. Почти 300 участников из Липецкой, Тамбовской, Белгородской и Воронежской областей, а также Белоруссии, Украины и Бельгии. Это ученые, бизнесмены, общественники, студенты и представители власти. На конференции прозвучали десятки докладов. Их объединяет одна тема: повышение качества жизни в городе и на селе. Занятость, коммунальные удобства, социальное обслуживание, качественные дороги, культурный досуг и возможность заниматься спортом. В развитых странах этими проблемами занимаются целые научно-исследовательские институты. Липецкая область шагает в ногу со временем.
Надежда Нестерова, директор Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ: "Жизнеобеспечение - это экономика региона. А наш вуз уже на протяжении стольких лет занимается экономикой. Подготовкой высококлассных кадров. Для наших студентов очень важна эта конференция".
В нашем регионе наработан уникальный опыт повышения качества жизни. Например, для поддержки семей с детьми действует целый комплекс мер, включающий пособия и льготы. За 5 лет количество многодетных семей в регионе выросло с 8 до 13 тысяч.
В рамках конференции липецкие общественники провели мастер-классы для коллег из других регионов. Гостям рассказали об областном проекте «Здоровый регион». Проект реализуется в Липецкой области уже четвертый год. В этом году состоялось более 5 тысяч массовых физкультурных событий. В них приняли участие почти 700 тысяч человек в возрасте от 5 до 70 лет.
Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "Жизнь не стоит на месте. И тот, кто не проявляет инициативы, кто не ориентируется на научные разработки, передовой опыт, чтобы с опережением идти в плане развития экономики, социальной сферы, повышения качества жизни, тот просто отстанет".
Количество показов: 253
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Ссылки по теме
- 09 Ноября 2017 17:18Данков принял участие в акции «Здоровое поколение» Здоровье
- 09 Ноября 2017 16:57Липецкая дзюдоистка завоевала серебро на первенстве России Спорт
- 08 Ноября 2017 16:51Турнир по киокусинкай-каратэ в Липецке собрал более 300 спортсменов Спорт
- 08 Ноября 2017 09:19Грязинцы стали призерами Кубка России по каратэ Спорт
- 07 Ноября 2017 11:00Елецкий веломаршрут получил гран-при всероссийской премии Спорт
Лента новостей
|10:23
|10:10
|09:31
|09:16
|07:30
09.11.2017
|18:30
|18:18
|18:15
|18:11
|17:35
|17:32
|17:18
|16:57
|16:30
|16:02
|15:55
|15:33
|15:27
|14:59
|14:35
Комментарии