link
Сегодня
В День города в Ельце состоится фестиваль "Играй, гармонь!"
Фестиваль авторской песни «Северная Бухта» продлится 3 дня
Психологи уголовно-исправительной системы региона внедряют авторскую программу
В Липецке не хватает школьных учителей
Александр Беглов поздравил аграриев Липецкой области со сбором 2 млн тонн зерновых
В Липецке пропал 33-летний мужчина
Онкобольные дети раскрасили скафандр
В Чаплыгине чествовали лучшие семьи и организовали флешмоб
Участники "Ладейного поля" перетягивали канаты на лодках
Избирком Липецкой области и управление соцзащиты подписали соглашение о взаимодействии
Кинотеатр 3D готовится к открытию в Задонске
В Липецке прошло совещание с региональными координаторами проектов "Единой России"
Липецкая область примет участие в акции "Ночь кино"
Более 92 тысяч пенсионеров региона в августе получили повышенную пенсию
Часть улиц Липецка останется без света

Выиграйте билеты на "Игру престолов"!

12:28 21 Августа 2017 Общество
Отличная новость для всех поклонников сериала «Игра престолов»! Финал седьмого сезона можно будет увидеть на большом экране. Показ пройдет в одном из липецких кинотеатром 28 августа в 18:30.

Зрители станут участниками развлекательной программы и тематической фотосессии. Вход на мероприятие свободный, на показ - только по пригласительным. Билеты можно получить в группе «Липецкое время» ВКонтакте (vk.com/lipetsktime48).
Количество показов: 96
Источник:  
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

18:03
Психологи уголовно-исправительной системы региона внедряют авторскую программу
17:27
В День города в Ельце состоится фестиваль "Играй, гармонь!"
17:16
Фестиваль авторской песни «Северная Бухта» продлится 3 дня
16:53
В Липецке не хватает школьных учителей
16:38
Александр Беглов поздравил аграриев Липецкой области со сбором 2 млн тонн зерновых
16:16
Онкобольные дети раскрасили скафандр
15:49
В Чаплыгине чествовали лучшие семьи и организовали флешмоб
15:32
Участники "Ладейного поля" перетягивали канаты на лодках
15:20
В Липецке пропал 33-летний мужчина
15:04
Избирком Липецкой области и управление соцзащиты подписали соглашение о взаимодействии
14:57
Кинотеатр 3D готовится к открытию в Задонске
14:41
В Липецке прошло совещание с региональными координаторами проектов "Единой России"
14:19
Липецкая область примет участие в акции "Ночь кино"
12:51
Более 92 тысяч пенсионеров региона в августе получили повышенную пенсию
12:44
Часть улиц Липецка останется без света
12:41
В День флага в Липецке пробегут 1693 метра
12:37
Липчане примут участие во всероссийском экопроекте
12:28
Выиграйте билеты на "Игру престолов"!
12:24
Фестиваль «Ладейное поле» принял гостей
11:58
Пациенты областной детской больницы создадут скафандр "Победа"
Вся лента новостей