Выиграйте билеты на "Игру престолов"!
12:28 21 Августа 2017 Общество
Зрители станут участниками развлекательной программы и тематической фотосессии. Вход на мероприятие свободный, на показ - только по пригласительным. Билеты можно получить в группе «Липецкое время» ВКонтакте (vk.com/lipetsktime48).
Количество показов: 96
Источник:
Источник:
Лента новостей
|18:03
|17:27
|17:16
|16:53
|16:38
|16:16
|15:49
|15:32
|15:20
|15:04
|14:57
|14:41
|14:19
|12:51
|12:44
|12:41
|12:37
|12:28
|12:24
|11:58
Комментарии