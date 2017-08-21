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Отличная новость для всех поклонников сериала «Игра престолов»! Финал седьмого сезона можно будет увидеть на большом экране. Показ пройдет в одном из липецких кинотеатром 28 августа в 18:30.Зрители станут участниками развлекательной программы и тематической фотосессии. Вход на мероприятие свободный, на показ - только по пригласительным. Билеты можно получить в группе «Липецкое время» ВКонтакте (vk.com/lipetsktime48).