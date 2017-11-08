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Источник: ТРК "Липецкое время"

Липецкому трамваю 70 лет. В "Липецкпассажиртрансе" юбилей отметили праздничной экскурсией по одному из маршрутов. В поездку отправились ветераны предприятия. После экскурсии на торжественном собрании передовикам и старейшим работникам вручили премии и ценные подарки. Юбилей липецкого трамвая совпал с масштабными переменами в системе городского электротранспорта. В мэрии готовят проект модернизации транспортной сети.Каждый маршрут Галина Денисюк помнит наизусть. В трамвайное депо она пришла работать более полувека назад. Тогда трамвай был самым популярным транспортом в Липецке. С тех пор и сами трамваи изменились, и количество маршрутов сократилось до минимума. Сегодня по трем оставшимся курсируют 27 вагонов. Износ фактически 100%. Содержать такую технику дорого. По этой же причине в августе этого года Липецку пришлось отказаться от троллейбусов.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".