Юбилей липецкого трамвая совпал с переменами в системе электротранспорта города
12:50 8 Ноября 2017 Общество
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Каждый маршрут Галина Денисюк помнит наизусть. В трамвайное депо она пришла работать более полувека назад. Тогда трамвай был самым популярным транспортом в Липецке. С тех пор и сами трамваи изменились, и количество маршрутов сократилось до минимума. Сегодня по трем оставшимся курсируют 27 вагонов. Износ фактически 100%. Содержать такую технику дорого. По этой же причине в августе этого года Липецку пришлось отказаться от троллейбусов.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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