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Свою встречу с участниками второй смены молодежного форума "Область будущего" Олег Королёв начал с вопроса, сколько человек хотят стать главой администрации области. Среди 120 человек нашлись 8 смельчаков.Большинство из участников встречи смогли лично задать вопросы главе региона. Он напомнил им формулу успеха в любом деле: правильный настрой и постоянство работы над собой.На вторую смену "Палитра будущего" собралась творческая молодежь. Во время встречи несколько юных художниц решили написать портреты главы региона. Одна из них - Алена Иванникова из Липецка. Она подарит свою работу по окончании встречи. А Николай Щербаков прочитал свои стихи. Олег Королёв высоко оценил его творчество.Глава региона дал поручение продумать создание отдельной площадки для реализации талантливой молодежи.Молодёжь спрашивала у Олега Королёва: как можно делать так много дел, все успевать и быть успешным? Глава региона отметил, что главное - победить себя, не лениться и не быть равнодушным. А секрет успеха в том, чтобы постоянно закалять свой дух, не останавливаться ни на один день.