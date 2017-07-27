Юная художница нарисовала портрет главы региона
12:17 27 Июля 2017 Общество
Большинство из участников встречи смогли лично задать вопросы главе региона. Он напомнил им формулу успеха в любом деле: правильный настрой и постоянство работы над собой.
На вторую смену "Палитра будущего" собралась творческая молодежь. Во время встречи несколько юных художниц решили написать портреты главы региона. Одна из них - Алена Иванникова из Липецка. Она подарит свою работу по окончании встречи. А Николай Щербаков прочитал свои стихи. Олег Королёв высоко оценил его творчество.
Глава региона дал поручение продумать создание отдельной площадки для реализации талантливой молодежи.
Молодёжь спрашивала у Олега Королёва: как можно делать так много дел, все успевать и быть успешным? Глава региона отметил, что главное - победить себя, не лениться и не быть равнодушным. А секрет успеха в том, чтобы постоянно закалять свой дух, не останавливаться ни на один день.
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Источник: собственная информация
Источник: собственная информация
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