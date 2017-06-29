Юные спецназовцы из разных городов приехали в Липецк на соревнования
16:50 29 Июня 2017 Общество
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Взрывы и перестрелка - показательная операция по сопровождению и защите объекта. Липецкие спецназовцы из отряда "Титан" демонструруют кадетам, как правильно оборонятся при атаке из засады. Основное оружие - автомат Калашникова. Но арсенал спецназовцев гораздо шире. Владение оружием - один из конкурсных этапов.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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