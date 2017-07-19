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Источник: ТРК "Липецкое время"

100-метровый дом в стиле сталинских высоток украсит въезд в Липецк со стороны Воронежа. Здание станет главным объектом в новом микрорайоне «Победа». Одним из первых проект многоэтажки и план жилого комплекса изучил глава региона Олег Королёв в рамках совещания по итогам и перспективам работы строительной отрасли.О южном въезде в Липецк начали говорить пару лет назад. Тогда заложили микрорайон "Победа", согласовали дороги и маршруты движения, чтобы избежать пробок. Здесь уже сдали первый дом на 320 квартир. Всего планируют построить 15 многоэтажек общей площадью 150 тысяч квадратных метров. Жить здесь будут 10 тысяч липчан, появится свой детский сад и школа на тысячу учеников. Это уже не район, а целый город, возведенный по всем современным стандартам. Проблем с машинами не будет, обещает застройщик, в плане предусмотрены большие парковки.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".