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Источник: ТРК "Липецкое время"

Отстояли свою точку зрения. Депутаты горсовета помогли жителям одного из домов на проспекте Победы убрать платную парковку. Теперь дворы освободятся от нескончаемого потока машин. Кстати, на этом приятные новости для местных не закончатся. За дело берутся архитекторы.Не проехать, не пройти. Такую ситуацию во дворе 71-го дома на проспекте Победы можно было наблюдать последние 2 года. Большинство посетителей местных магазинов и салонов паркуются во дворе. Поскольку там, где есть для этого специально отведенные места, приходится платить. Вот и получается, что парковка пустует, а дворы заполняются. Теперь же предпринимателю предстоит освободить участок.Убрать парковку стало возможно благодаря новому проекту реконструкции проспекта Победы. Работы здесь начнутся в 2018 году.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".