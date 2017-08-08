За 2 года проспект Победы изменится до неузнаваемости
18:07 8 Августа 2017 Общество
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Не проехать, не пройти. Такую ситуацию во дворе 71-го дома на проспекте Победы можно было наблюдать последние 2 года. Большинство посетителей местных магазинов и салонов паркуются во дворе. Поскольку там, где есть для этого специально отведенные места, приходится платить. Вот и получается, что парковка пустует, а дворы заполняются. Теперь же предпринимателю предстоит освободить участок.
Убрать парковку стало возможно благодаря новому проекту реконструкции проспекта Победы. Работы здесь начнутся в 2018 году.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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