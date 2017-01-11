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За ОДН сверх норматива будут платить управляющие компании

17:15 11 Января 2017 Общество
За ОДН сверх норматива будут платить управляющие компании
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С 1 января изменились правила оплаты ОДН. Выросли тарифы для тех, кто до сих пор не установил счетчики, и увеличились штрафы для "магнитных" умельцев.

Жители многоквартирных домов теперь будут оплачивать ОДН не ресурсоснабжающим организациям, а управляющим компаниям. Такой перевод платы для собственников квартир обернется только плюсом, уверен руководитель Госжилинспекции региона Денис Надеев.
Ее размер определят 2 фактора - площадь квартиры и нежилых помещений. Например, если у вас не более 50 квадратных метров, то ежемесячная сумма за ОДН составит не более 150 рублей. Все расходы на ОДН сверх норматива теперь будут оплачивать сами управляющие компании.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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