Жители области помогают собраться к школе детям из малообеспеченных семей
15:26 30 Августа 2017 Общество
Канцелярские товары, одежду и другие вещи получили 947 семей на сумму 1,9 млн рублей. Материальная помощь из областного бюджета в размере 1,2 млн выделена 305 семьям, а из местных (муниципальных) бюджетов необходимые средства – в целом 125,8 тыс. рублей – получила еще 121 семья. Участниками областной благотворительной акции уже стали 73 трудовых коллектива и организации региона, а также 203 индивидуальных предпринимателя и 317 липецких семей.
Ежегодную областную благотворительную акцию «Семья - семье» проводит управление социальной защиты населения Липецкой области с 1 августа по 30 сентября. Акция приурочена к началу нового учебного года. Ее задача - помочь малообеспеченным семьям подготовить детей к школе, приобрести спортивную и сезонную детскую одежду и обувь, канцелярские принадлежности и другую школьную атрибутику. А также обратить внимание общественности на проблемы малообеспеченных и многодетных семей, нуждающихся в особой заботе государства.
Важность этой работы неоднократно подчеркивал глава региона Олег Королёв. «Поддержка семей с детьми – в числе приоритетов социальной политики администрации Липецкой области. Реализации различных видов такой помощи региональная власть уделяет все больше внимания», - отмечает Олег Королёв.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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