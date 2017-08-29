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Источник: ТРК "Липецкое время"

Знаменитую сыродельню в Масловке посетили французские и бельгийские журналисты. Гастрономический тур для них организовал Владимир Борев, самый знаменитый сыровар региона.Гастрономический тур для гостей из Европы открывает казачий отряд. На берегу Дона без шашки никуда. Даже чтобы нашинковать головку сыра, который называется «Донской казачий». Это новинка сезона в сыродельне Масловки. В Европе журналисты из Франции и Бельгии такого не увидят.После небольшого шоу Владимир Борев показывает свои владения. С иностранцами хозяин делится секретом производства. Более 20 видов сыра делают из натурального коровьего и козьего молока и особой закваски, которую привозят из Франции. При особой температуре его хранят в подвале от полугода и больше, а затем сушат на чердаке.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".