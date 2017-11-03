Знания о жизни и традициях народов России проверили более тысячи липчан
16:43 3 Ноября 2017 Общество
Загрузка плеера
Шпаргалки и гаджеты под запретом. Нельзя совещаться или списывать у соседа. Правда, здесь важно даже не блеснуть знаниями, а почерпнуть новые. Тест из 30 вопросов. 20 заданий одинаковы для всей страны, остальные 10 были составлены отдельно для каждого региона.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 308
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
04.11.2017
|17:28
|17:16
|13:25
|11:47
|10:34
|10:27
|10:16
|10:05
|09:48
|09:14
|07:30
03.11.2017
|17:53
|17:31
|17:21
|17:08
|16:59
|16:52
|16:43
|16:27
|15:33
Комментарии