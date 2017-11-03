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Знания о жизни и традициях народов России проверили более тысячи липчан

16:43 3 Ноября 2017 Общество
Знания о жизни и традициях народов России проверили более тысячи липчан
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Почти 1300 жителей Липецкой области написали Большой этнографический диктант. Масштабная акция прошла по всей стране, а также в 11 государствах. В Липецкой области проверить свои знания о жизни и традициях народов России можно было на 30 площадках. Главная — в региональном управлении молодёжной политики.

Шпаргалки и гаджеты под запретом. Нельзя совещаться или списывать у соседа. Правда, здесь важно даже не блеснуть знаниями, а почерпнуть новые. Тест из 30 вопросов. 20 заданий одинаковы для всей страны, остальные 10 были составлены отдельно для каждого региона.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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