Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 308

Источник: ТРК "Липецкое время"

Почти 1300 жителей Липецкой области написали Большой этнографический диктант. Масштабная акция прошла по всей стране, а также в 11 государствах. В Липецкой области проверить свои знания о жизни и традициях народов России можно было на 30 площадках. Главная — в региональном управлении молодёжной политики.Шпаргалки и гаджеты под запретом. Нельзя совещаться или списывать у соседа. Правда, здесь важно даже не блеснуть знаниями, а почерпнуть новые. Тест из 30 вопросов. 20 заданий одинаковы для всей страны, остальные 10 были составлены отдельно для каждого региона.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".