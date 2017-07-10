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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Итоги областного фестиваля по рыболовному спорту для лиц с ограниченными возможностями здоровья были подведены 8 июля на берегу пруда в селе Павелка Лебедянского района.Участие в чемпионате приняли около 150 любителей рыбалки, соревновавшиеся в трех дисциплинах - для спортсменов-колясочников и людей с заболеваниями опорно двигательного аппарата, для слепых и слабовидящих, а также для глухих участников.Наградить лучших приехала заместитель главы администрации Липецкой области Людмила Летникова. Еще одним почетным гостем церемонии стал заместитель председателя правления федерации рыболовного спорта России Станислав Радзишевский, более известный широкой публике не в административном качестве, а как телепопуляризатор рыбалки. - Участием в этом форуме вы доказали всем и, в первую очередь, самим себе, что вы очень сильные люди с несгибаемым характером, - обратилась к рыболовам Людмила Летникова. - Ваши спортивный азарт, мастерство, преданность любимому занятию и жажда полноценной жизни способны мотивировать многих людей ставить перед собой серьезные цели и добиваться их. Cтанислав Радзишевский в свою очередь поздравил собравшихся в Днем рыбака.После официальной части началась церемония награждения победителей и призеров. В категории для колясочников и людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата лучший результат - 1560 граммов суммарного улова - показал Владимир Костин. Второе место занял Игорь Пронин, наловивший 1180 граммов рыбы. Третье место у завсегдатай рыболовных соревнований в Липецкой области Любови Дроздовой. Ее результат составил 930 граммов. В категории для слабовидящих спортсменов самым изобильным уловом - 1890 граммов - отметился Сергей Иванников. Второе место у Натальи Гуляевой (1,5 килограмма), третье - у Александра Куликова (1450 граммов).Наконец, среди слабослышащих спортсменов абсолютным победителем стал Андрей Богомолов, показавший лучший среди всех участников чемпионата результат - 3340 граммов. Второе место занял Сергей Щедрин (1,9 килограмма), третье - Александр Сопов (1420 граммов). Награды по итогам форума вручались в личных номинациях. Так, самым возрастным участником стал председатель региональной организации Всероссийского общества слепых Николай Сарычев, а самым юным - Сергей Куницын. Он же поймал самую увесистую рыбу весом в 310 граммов. Специальный приз за волю к победе получила липецкая семья Спиридоновых, в которой воспитываются дети-инвалиды Данила и Ярослав. Награду за волю к победе получил Алексей Денисов, у которого 8 июля был День рождения.Рыболовный спорт – один из самых популярных в Липецкой области. За последнее время областные власти многое сделали для того, чтобы любители активного отдыха могли им заниматься круглый год. Обустроенный пруд или водохранилище есть на территории каждой сельской администрации. «Это доступный и интересный вид отдыха, им увлекаются многие», - считает руководитель исполнительной власти региона Олег Королёв.